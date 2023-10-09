Медики доставили домой тюменских автотуристов, попавших в аварию на Кавказе

Бригада Центра медицины катастроф экстренно вылетела в Нальчик, где в одной из больниц находилась семья из Тюмени. Супруги во время путешествия на автомобиле попали в ДТП. У женщины сотрясение мозга и перелом челюсти, мужчина пострадал больше. У него врачи диагностировали закрытый перелом таза.
"Транспортировка прошла успешно. После осмотра мужчины, мы сделали обезболивающие уколы и поместили в вакуумный матрац. Перелет наши пациенты перенесли спокойно. Оба доставлены в ОКБ № 2", - рассказал специалист ТЦМК Сергей Бем.
Одно из главных преимуществ Центра Медицины Катастроф - его способность оперативно доставить медицинские ресурсы и персонал в любую точку мира. Люди, основываясь на своем опыте и знаниях, осуществляют экстренные медицинские эвакуации, используя летательные и наземные средства передвижения.
Центр медицины катастроф также активно сотрудничает с другими организациями и службами спасения. Партнерство и совместная работа позволяют максимально эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации, а также использовать лучшие практики и подходы для достижения достойных результатов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru