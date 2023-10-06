Директора тюменской школы оштрафовали на 2 млн рублей по делу о взятках

Экс-директор школы выплатила штраф в 2 млн рублей и получила трехгодичный запрет на работу в руководящих должностях в государственных и муниципальных учреждениях из-за того, что по договоренности с бизнесменом отдавала ему контракты за 10% от цены каждого договора.

По факту получения взяток было возбуждено уголовное дело. Установлено, что незаконные вознаграждения предпринимателя, занимающегося производством стекольных и отделочных работ, женщина получала с мая 2021 по октябрь 2022 года. Общая сумма взятки составила 448 000 рублей.

"Центральный районный суд Тюмени вынес приговор директору школы Тюмени Елене Кирилловой, 1981 года рождения, которая признана виновной в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий (п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года", - указано на сайте объединённой пресс-службы судов ТО.

Вину в совершении преступления Кириллова признала в полном объеме. Иск прокурора о взыскании с Кирилловой полученных преступным путем денежных средств судом удовлетворен. Приговор не вступил в законную силу.