У стен драмтеатра в Тюмени загорелись декорации

13:18 26 сентября 2023
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Видео со столбом дыма в районе драмтеатра появились в сети, оказалось, что горели декорации  - пожар операвтино ликвидрован.

"Сообщение о пожаре поступило сегодня в первом часу дня. Прибывшими к месту вызова пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение декораций на прилегающей к театру территории. В считанные минуты пожар был ликвидирован. По предварительным данным общая площадь пожара  составила около 30 кв.м. Пострадавших нет", - сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

На тушение привлекались 3 единицы техники и 13 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

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