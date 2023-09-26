У стен драмтеатра в Тюмени загорелись декорации

Видео со столбом дыма в районе драмтеатра появились в сети, оказалось, что горели декорации - пожар операвтино ликвидрован.

"Сообщение о пожаре поступило сегодня в первом часу дня. Прибывшими к месту вызова пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение декораций на прилегающей к театру территории. В считанные минуты пожар был ликвидирован. По предварительным данным общая площадь пожара составила около 30 кв.м. Пострадавших нет", - сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

На тушение привлекались 3 единицы техники и 13 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.