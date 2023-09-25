Смертельное ДТП произошло утром в Тюмени

09:42 25 сентября 2023
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"Лада Приора" въехала в ограждение на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников, пассажир автомобиля погиб,  20-летний водитель доставлен в больницу с ранениями.

"Личность погибшего человека устанавливается. Водитель, уроженец Исетского района Тюменской области. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по развязке Монтажников идет в нормальном режиме", - сообщает ГИБДД ТО.

Теги: ДТП , Исетский район , погибшие
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