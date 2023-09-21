Воспитателя детсада в Тобольске ограничили в свободе на год из-за гибели воспитанницы на прогулке

Девочка 2019 года рождения погибла в начале мая этого года во время утренней прогулке в детском саду Тобольска, следствием и судом устновлено, что трагедия произошла по недогляду воспитателя.

Следствием и судом установлено, что девочка погибла по причите того,что воспитатель из-за "небрежного и ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей не обеспечила должного внимания за детьми". По данным облпрокуратуры, "воспитанница повисла на металлической перекладине домика-беседки и скончалась от механической асфиксии".

"Тобольский городской суд вынес приговор в отношении воспитателя. Она признана виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 2 года", - указано в релизе облпрокуратуры.