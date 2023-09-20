В Тобольске проверяют информацию об избиении мальчика, поцарапавшего велосипедом машину

В Тобольске по сообщению из СМИ проводится проверка о том, что в городе на улице Октябрьской несовершеннолетний ребенок, двигаясь на велосипеде между двумя автомобилями, поцарапал один из них. Владелец машины съехал на обочину, перекрыв проезд ребенку, вышел из автомобиля и принялся наносить ему удары.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки и комплекс мероприятий с целью проверки доводов, изложенных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУСК по Тюменкой области.