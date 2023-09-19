Тюменец незаконно забрал пособие на детей у своей бывшей жены

Мать двух детей 1 и 14 лет пожаловалась в прокуратуру на то что ей перестали платить положенное ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, при порверке выяснилось, что с мая деньги получает ее бывший муж, котоорый с семьей не проживает.

Брак мжду супругами расторгнут в 2018 году, общее хозяйство не ведут и проживают раздельно. С апреля 2022 года по апрель 2023 года тюменка ежемесячно получала пособие, затем обратилась вновь в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ для дальнейшего его назначения, но трижды получила отказ. Оказалось, что бывший муж обратился с заявлением о назначении ему пособия на детей и с 1 мая 2023 года получал порядка 14 тыс. рублей ежемесячно. Полученные деньги мужчина не передавал на содержание детей, пояснили ситуацию в прокуратуре.

По иску прокуратуры суд принял решение о прекращении выплат ежемесячных пособий отцу, о назначении выплат этих пособий заявительнице и взыскании в ее пользу сумм пособий, выплаченных отцу детей с мая 2023 года.

Ленинский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры.