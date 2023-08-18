Жители Тюменской области за неделю отдали мошенникам 33 млн рублей

С 7 по 13 августа 2023 года от рук телефонных и интернет мошенников пострадал 81 житель Тюменской области, общая сумма похищенного составила 33 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Больше всех пострадала от мошенников жительница Тюмени. Желая заработать на инвестициях на незаконной виртуальной торговой бирже, она с февраля по август перечислила 13,5 млн рублей на неизвестные банковские счета, указанные мошенником. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой ЦАО Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования. Органом предварительного расследования приняты меры к наложению ареста на банковские счета, используемые при совершении преступления.

Чтобы завладеть деньгами мошенники использовали страницы соцсетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений и, как в указанном выше случае, предлагали сверхдоход от вкладов в мнимую инвестиционную деятельность. Одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" либо "правоохранительных органов" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".