Житель Ялуторовского района получил 5 лет тюрьмы за покупку "благовоний" для медитаций

Тюменские таможенники пресекли контрабанду наркотического средства из Италии. Марихуану, произведенную на острове Сардиния, 45-летний житель Ялуторовского района заказал в интернет-магазине. 110 грамм наркотика стоимостью 15 тысяч рублей мужчина планировал использовать в личных целях. Однако, долгожданную посылку забрать не получилось: в здании почтамта преступника задержали оперативники.

При вскрытии пакета таможенники обнаружили две прозрачных упаковки с надписью "CANNABISIDE", в которых находились высушенные листья и цветки растительного происхождения. Мужчина пояснил: свой заказ сделал предполагая, что покупает благовония, так как является верующим человеком, увлекается йогой и медитациями. Доверие у покупателя вызвало также английское слово "клубника", которое присутствовало в описании товара.

Эксперт подтвердил – заказанное вещество является наркотическим средством – каннабис (марихуана). Наркотик, запрещённый к обороту на территории России, гражданин приобрел в крупном размере. Канал контрабанды таможенники раскрыли в результате совместных действий с сотрудниками отдела ФСБ России войсковая часть 3591, представителями отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения УНК УМВД России по Тюменской области и ОКОН МО МВД России "Ялуторовский".

Ялуторовский районный суд признал преступника виновным и по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.228 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Незаконное перемещение через государственную границу РФ наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров (в том числе в виде лекарств или биологически активных добавок) может быть квалифицировано как контрабанда (ст. 229.1 УК РФ), наказание за которую - до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.