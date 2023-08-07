На трассе Тюмень-Омск сгорела фура

На трассе Тюмень – Омск рядом с посёлком Богандинский накануне поздно вечером водитель большегруза врезался в отбойник, фура перевернулась и вспыхнула, пишет Shot.

По данным очевидцев, были слышны мощные взрывы, однако водитель не пострадал.

"Водитель не мог выбраться и оказался в огненной ловушке. Очевидцы подбежали к горящему грузовику, выбили стекло и вытащили мужчину из салона. От медицинской помощи дальнобойщик отказался", - следует из сообщения.