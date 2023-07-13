Директора филиала Центроспаса в Югре осудили за мошенничество

Бывший директор филиала "Центроспас-Югория" в Советском районе осужден за мошенничество после присвоения 700 тысяч рублей с госконтрактов, сообщает СУСК ХМАО.

В 2015 и 2018 годах в рамках госконтрактов на техобслуживание и ремонт транспорта для нужд учреждения директор филиала дал указание составить акты приемки-передачи работ, которые фактически не выполнялись. После оплаты исполнитель контракта передал обвиняемому 700 тысяч рублей по ранее достигнутой договоренности. В 2021 году он попытался провернуть эту схему снова, но его преступные действия были выявлены и пресечены.

В ходе расследования на счета обвиняемого, следствием наложен арест на суму 1 млн. руб. Суд признал подсудимого виновным. Назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 150 тыс. рублей с подсудимого также взыскана полная сумма причинённого ущерба.