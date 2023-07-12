Полиция задержала в Тюмени стримершу, заведено дело об истязании ребенка

Стримершей, которая в прямом эфире угрожала своему сыну кровавой расправой, оказалась 32-летняя мать двоих детей из Исетского района, с одним из них они жила в съемной квартире в Тюмени, где ее и задержали полицейские, заведено уголовное дело сообщили в УМВД по ТО.

По данным СУСК ТО, дело возбудили по статье об истязании несовершеннолетнего, видеозапись, на которой 32-летняя местная жительница кричит матом на 12-летнего сына и требует принести нож со словами "крови твоей хочу", появилась в соцсетях 10 июля. Полиции удалось ее разыскать накануне, сейчас с женщиной "проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления".

Детям стримерши 12 лет и 4 года, сейчас они помещены в социально-реабилитационный центр, с ними работают специалисты. Как пояснили в областном департаменте соцразвития, находиться там они будут до выяснения всех обстоятельств и решения вопроса об их дальнейшем жизнеустройстве.

Облпрокуратура заявила, что держит на контроле расследование этого дела и проведет проверки

Видео стримерши в соцсетях вызвало бурную реакцию подписчиков и внимание со стороны депутата Госдумы Яны Лантратовой, которая направила запрос председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с целью проверки.