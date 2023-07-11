В Ярковском районе утонул подросток

Подростки решили перейти протоку реки Тура вброд вблизи села Дубровное, один из них угодил в омут и утонул. Трагедия произошла 10 июня, сообщает ГУМЧС ТО.
Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, в период летних каникул и отпусков отдыхающим необходимо соблюдать поведения и меры безопасности на воде.
Безопасное поведение на водных объектах:
- Не заходите в воду и не ныряйте в незнакомых местах. На дне водоемов могут быть острые камни, металлические предметы, глубокие ямы.
- При использовании плавательных средств ( лодки, катера, гидроциклы, sup-борды и т.д.) надевайте спасательные жилеты.
- Не заплывайте далеко от берега.
- В воде нет места шалостям. Любая, даже самая безобидная, может обернуться бедой.
- Если вас подхватило течение, то не пытайтесь плыть против него. Плывите по течению, но по направлению к берегу.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru