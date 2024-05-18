Кадровый центр "Работа России" приглашает на "День семьи"

Выбор профессии - важный шаг в жизни каждого подростка. Чтобы помочь старшеклассникам и их родителям принять осознанное решение, Кадровый центр "Работа России" приглашает на мероприятие "День семьи", которое состоится в ближайшую субботу, 18 мая.

Семейный формат мероприятия позволяет охватить не только школьников, но и их родителей, которые играют ключевую роль в профессиональном выборе ребенка.

Для детей в программе экспресс-тестирование для определения предпочтительной сферы деятельности, знакомство с различными профессиями в оборудованных модулях Центра профориентации, проба себя в выбранной профессии (постановка инъекции, пилотирование тренажером самолета, составление фоторобота).

Для родителей подготовлены информация о современных тенденциях на рынке труда и востребованных профессиях; разбор ошибок и стереотипов, связанных с выбором профессии; ответы психолога на волнующие вопросы.

Участие в мероприятии бесплатное. Для предварительной записи необходимо связаться со специалистами Кадрового центра "Работа России" по телефону 27-31-18, добавочный 520, 524, 517. Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 204В, корпус 3.