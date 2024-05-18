Участок объездной дороги Тюмени будут закрывать для проезда три ночи

В связи с проведением работ по оснащению путепровода техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в период с 0.00 до 05.00 18, 19 и 20 мая будет частично ограничено движение транспортных средств на путепроводе на пересечении Обхода Тюмени с автомобильной дорогой Екатеринбург-Тюмень.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и предотвращения возможных аварийных ситуаций в зоне производства работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства.