Участок объездной дороги Тюмени будут закрывать для проезда три ночи

18:00 17 мая 2024
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В связи с проведением работ по оснащению путепровода техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в период с 0.00 до 05.00 18, 19 и 20 мая будет частично ограничено движение транспортных средств на путепроводе на пересечении Обхода Тюмени с автомобильной дорогой Екатеринбург-Тюмень.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и предотвращения возможных аварийных ситуаций в зоне производства работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждающие  и направляющие устройства. 

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