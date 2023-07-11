Бывшему охотинспектору в Заводоуковске присудили 2,8 млн рублей штрафа за взятки

Заводоуковский райсуд признал бывшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды райотдела Госохотдепартамента Тюменской области виновным в получении взяток и назначил ему штраф в размере 2,8 млн рублей с лишением на 4 года права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.



В суде установлено, что в марте 2019 года охотинспектор при объезде охотничьих угодий в Заводоуковском район выявил браконьера, незаконно добывшего лося, но в органы сообщать не стал, взяв за молчание с охотника 220 тыс. рублей. В июле 2020 года а аналогичной ситуации он взял с браконьера за незаконный отстрел косули тепловизор стоимостью более 140 тыс. рублей.



В прокуратуре отмечают, что взяткодатели освобождены от уголовной ответственности в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступлений.