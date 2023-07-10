Купающиеся на озере Андреевском пожаловались на танк

Видео с проезжающим по дикому пляжу у озера Андреевское танком опубликовали местные телеграм-каналы и СМИ со словами, что отдыхающие были напуганы.
В ТВВИКУ журналистам пояснили, что нахождение на данной территории отдыхающих незаконно, так как земля принадлежит Минобороны и рядом учебный полигон училища, а танк выехал, чтобы пробить дорогу, так как запланированы учения со спецтехникой. "Танк выехал, развернулся и уехал обратно. Никого он там не гонял, ничего не делал".
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