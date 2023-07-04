В Тюмени горит крыша жилой многоэтажки

Сообщение о возгорании на балконе 5-го этажа многоквартирного жилого дома № 51 на улице Луначарского поступило в экстренные службы в девятом часу утра, сообщает пресс-служба ГУМЧС по ТО.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь перекинулся на кровлю здания. В настоящее время в тушении пожара задействовано 17 единиц техники и 54 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.