В Тюмени горит крыша жилой многоэтажки

10:22 04 июля 2023
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Сообщение о возгорании на балконе 5-го этажа многоквартирного жилого дома № 51 на улице Луначарского поступило в  экстренные службы в девятом часу утра, сообщает пресс-служба ГУМЧС по ТО.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь перекинулся на кровлю здания. В настоящее время в тушении пожара задействовано 17 единиц техники и 54 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Теги: МЧС , пожары
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