Прокуратура обязала муниципалитет выплатить покусанному бездомной собакой ребенку 10 тысяч рублей

По иску прокурора администрация Голышмановского городского округа выплатит 10 тыс. рублей мальчику, которого покусала бездомная собака, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



В феврале 2023 года в поселке Голышманово на 12-летнего мальчика, прогуливавшегося на улице с друзьями, накинулась бесхозяйная собака и укусила за кисть правой руки. Мать мальчика обратилась в прокуратуру.

"По результатам рассмотрения искового заявления прокурора района в интересах несовершеннолетнего о взыскании с городской администрации компенсации морального вреда судом утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик выплатит законному представителю пострадавшего мальчика 10 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.