Тюменцам запретили приближаться к водоёмам после 20 часов

В Тюменской области введен запрет на посещение природных водоемов после 20 часов, изменения в постановление “О введении режима чрезвычайной ситуации” внес Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Исключение сделано для транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение.

В Тюменской области режим ЧС введен 7 мая. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы, разведение огня.

Ранее сообщалось, что в Уватском районе, где действует три лесных и один ландшафтный пожар, усилят патрулирование около рек, а большая часть возгораний — человеческий фактор.