Сотрудники ГУМЧС Татарстана завершили работу в Тюменской области

Сотрудники Главного управления МЧС России по Татарстану, которые в начале прошлой недели прибыли в Тюменскую область для борьбы с пожарами, в среду убывает домой, сообщает ГУ МЧ по Тюменской области.

Аэромобильная группировка из пятидесяти человек и семи единиц техники работала в Тюменском районе.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области (по ГПС) полковник внутренней службы Максим Низамов и заместитель главы города Тюмени Петр Вагин поблагодарили всех, кто пришел на помощь жителям населенных пунктов и коллегам в сложной обстановке, которая была в начале мая.

Сотрудникам областного главка Республики Татарстан вручили благодарственные письма начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майора внутренней службы Артура Аршалуйсовича Хачатряна и администрации города Тюмени. Майор внутренней службы Альберт Михайлович Григорьев, который возглавлял аэромобильную группировку, отметил, они сделали всё, чтобы справиться с поставленными задачами оперативно и в полном объеме.