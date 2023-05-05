Рослесхоз: лесной пожар к Успенке пришел из Свердловской области и возник из-за поджога травы

Фото - ГУМЧС ТО

Лесной пожар, возникший из-за поджога сухой травы в Свердловской области, сейчас угрожает населённому пункту Успенка в Тюменской области, сообщает Рослесхоз в своём Telegram-канале.

Борьбу с огнем в районе Успенки ведут лесные пожарные и огнеборцы МЧС: 74 человека, 51 ед. спецтехники, 2 воздушных судна. Прокладывается минерализованная полоса для предупреждения распространения огня. Ликвидацию огня осложняет порывистый ветер и аномально жаркая погода для начала мая.

"Группировка сил в борьбе с лесными пожарами в Тюменской области будет усилена", - сообщили в ведомстве.