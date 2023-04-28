В Тюменской области действует 4 лесных пожара

В Тюменской области на утро 28 апреля действует 4 лесных пожара из них 3 локализовано, сообщает деплеса данные диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области.
За прошедшие сутки зафиксировано 5 новых лесных пожаров, ликвидировано 2 лесных пожара на площади 13,4 га.
28 апреля в Уватской авиазоне установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах - III класс пожарной опасности (средняя степень). 29 и 30 апреля в Уватской авиазоне прогнозируется II класс пожарной опасности (низкая степень), в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах - III класс пожарной опасности (средняя степень).
НАПОМИНАЕМ
- Соблюдайте Правила пожарной безопасности в лесах и запрет на выжигание сухой растительности в течение пожароопасного сезона.
- При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.
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