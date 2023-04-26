В Свердловской области за сутки сгорело почти 178 домов и других строений

Настоящим испытанием стали прошедшие сутки для пожарных Свердловской области. На территории области действовало 6 крупных техногенных пожаров, огнем уничтожено 178 строений, есть погибший, сообщает МЧС СО.

Быстрому распространению огня способствовали большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников, отмечают в ведомстве.

В результате пожаров огнем уничтожены 178 строений, в том числе 134 жилых дома, 32 не жилых дома, 8 дачных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, кровля одного многоквартирного жилого дома. На пожаре в Сосьве огнеборцы обнаружили одного погибшего. Благодаря усилиям огнеборцев удалось отстоять от огня более 1200 жилых домов в населенных пунктах Таежный и Сосьва.

На текущее время все пожары локализованы.