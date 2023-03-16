Мать с сыном погибли при пожаре в Тюменском районе

В Салаирке Тюменского района утром 16 марта произошел пожар в частном доме, при его тушении пожарные обнаружили погибших женщину 1933 года рождения и ее сына 1957 года рождения, по факту их гибели проводится доследственная проверка.

В региональном следкоме сообщили, внешних признаков криминальной смерти нет, следователям предстоит установить причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Предварительная версия произошедшего – неисправность электропроводки.

По данным ГУМЧС ТО, сообщение о пожаре в доме площадью 10 на 15 метров поступило в 7:49, на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение внутри дома. К тушению пожара привлекалось 30 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек и 4 единицы техники.