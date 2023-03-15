На трассе Тюмень-Омск при столкновении КамАЗа и "Газели" погиб водитель из Тольятти

ДТП с трагическими последствиями произошло утром 15 марта на 338 км федеральной трассы Тюмень-Ишим-Омск в Абатском районе
По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей "Газель" и "КАМАЗ" погиб 36-летний водитель "Газели" из г. Тольятти. На месте ДТП частично ограничено движение, работают наряды ДПС.
Движение осуществляется в реверсивном порядке, по обочине. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает ГИБДД ТО.
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