На трассе Тюмень-Омск при столкновении КамАЗа и "Газели" погиб водитель из Тольятти

09:37 15 марта 2023
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ДТП с трагическими последствиями произошло утром 15 марта на 338 км федеральной трассы Тюмень-Ишим-Омск в Абатском районе

По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей "Газель" и "КАМАЗ" погиб 36-летний водитель "Газели" из г. Тольятти. На месте ДТП частично ограничено движение, работают наряды ДПС.

Движение осуществляется в реверсивном порядке, по обочине. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает ГИБДД ТО.

Теги: ДТП , ограничение движения , погибшие , федеральная трасса
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