Следком сообщил, что в магазине в Тюмени в заложниках были три человека

В Тюменской области задержан подозреваемый в покушении на убийство и захвате заложников, по данным СУСК, их было трое, но двоих удалось оперативно освободить.
Сообщение о захвате неустановленным мужчиной сотрудников одного из магазинов по улице Александра Протозанова в городе Тюмени в полицию поступило около 02:00 10 марта. Силовики успешно провели операцию по освобождению заложников и задержанию преступника, никто не пострадал.
"По версии следствия, 33-летний житель города Тюмени, находясь в магазине без конкретных намерений, вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить.
На место происшествия незамедлительно выехал руководитель следственного управления СКР по Тюменской области генерал-майор юстиции Александр Кубляков, опытные следователи - криминалисты следственного управления.
Подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан", - следует из сообщения.
Подозреваемый доставлен в следственный отдел для дачи показаний.
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