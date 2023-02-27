Суд ограничил в свободе воспитателя детсада в Тобольске за гибель ребенка на прогулке

Фото из архива СУСК ТО

Тобольский районный суд признал воспитателя детсада, в котором в сентябре 2022 года на утренней прогулке умерла 2-летняя девочка, виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил ее к году ограничения в свободе.

"Женщина обвинялась в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст. 109 УК РФ). Обвиняемая вину признала, раскаялась, просила прощение. Суд назначил воспитателю наказание в виде ограничения свободы сроком один год и лишил ее права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет", - сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Как ранее сообщалось, трагедия произошла 19 сентября во время утренней прогулки на территории детского сада, "обвиняемая в виду небрежного и ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, не обеспечила должного внимания за детьми, в связи, с чем двухлетний ребенок, оставшийся без внимания воспитателя во время игры, погиб в детском домике-беседке".