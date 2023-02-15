В Тюмени на стройке дома погиб рабочий

На строящемся доме по улице Краснооктябрьской в городе Тюмени погиб рабочий, упав с 10 этажа, следователями СК России возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК.

Трагедия произошла 14 февраля, по версии следствия, из-за нарушения правил безопасности при ведении строительно-монтажных работ на строительном объекте. упавший с высоты работник организации скончался по дороге в больницу.

"По факту смерти 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели и очевидцы, изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия, в том числе и регламентирующая технику безопасности. Проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности на объекте", - сообщили в пресс-службе СУСК.