В Тобольске арестовали иностранца из-за крупной партии наркотиков

В Тобольске полицейские задержали 21-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, по версии следствия, мужчина приехал из Новосибирска в Тобольск с целью распространять наркотики.

При задержании в ходе досмотра в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли из кармана его куртки три свёртка и сотовый телефон. В смартфоне подозреваемого полицейские обнаружили фотографии с местами четырёх "тайников", из них изъято по одному свёртку. В арендованной подозреваемым квартире оперативники нашли еще 161 свёрток с белым порошком, экспертиза установила, что изъятое - около 70 граммов героина, сообщает Тобольская полиция.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.