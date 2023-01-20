Тюменец помог наряду ДПС задержать неадекватного водителя

36-летний житель Нижневартовска в неадекватном состоянии управлял автомобилем КIA, с пробитым колесом он ехал, виляя на проезжей части, по улице Республики в сторону Мельникайте, не остановился после столкновения с другим легковым автомобилем и на ходу открывал дверь. Чтобы предотвратить другие аварии, ехавший за ним Виктор Лебедев у перекрестка с улицей Тульской задержал автомобилиста, вытащил ключи из машины и передал нарушителя подъехавшему наряду ДПС.

"От прохождения освидетельствования на состояние опьянения 36-летний водитель "Киа", житель Нижневартовска, отказался. Ранее он лишался прав в 2015 году. Материал по факту вождения в состоянии опьянения будет направлен в суд", - сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.