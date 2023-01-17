Количество пострадавших при ДТП на тюменских дорогах за год снизилось на 5 процентов

В 2022 году на дорогах Тюменской области зафиксировано 2 439 аварий с пострадавшими, в них погиб 171 человек, 3 234 получили травмы (-5% по сравнению с 2021 годом), сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.

В числе позитивных изменений — снижение смертности на федеральных магистралях. Так, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск выявлено 140 аварий, около 200 травмированных и 25 погибших - это в два раза меньше, чем в 2021 году.

"Тревогу вызывала автодорога Тюмень — Екатеринбург. Здесь увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Надзор и контроль за обстановкой на территории Тюменской области в разрезе федеральных дорог будет продолжен", - отметил Андрей Миллер.

Профилактика и сплошные проверки позволили снизить число ДТП с участием и по вине нетрезвых водителей. За год задержано более семи тысяч нетрезвых водителей.