Тюменские пожарные спасли из горящей квартиры двух человек

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме № 169 на улице Московский тракт поступило дежурным сегодня в половине второго ночи. прибывшие на место пожарные вывели жильцов из горящей квартир на пятом этаже.

"Пожар возник в квартире на пятом этаже: жильцы оказались отрезанными от пути эвакуации. Мужчина и женщина выбежали на балкон и просили о помощи: звено газодымозащитной службы в составе старшего прапорщика внутренней службы Александра Пенкина, сержантов внутренней службы Дмитрия Утробина и Богдана Решетника, направилось на спасение людей. Пожарные с помощью бензореза устранили дверь и проникли в квартиру. Помощь пришла вовремя, так как огонь быстро распространялся: едкий дым и высокая температура угрожали жизням людей. Используя спасательные устройства пожарные вывели жильцов из задымленной квартиры, на улице передали сотрудникам скорой медицинской помощи".- сообщает пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области.

Предварительно, причиной ночного пожара стало короткое замыкание. В ликвидации пожара участвовали 13 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, 4 единицы основной и специальной техники.