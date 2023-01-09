С начала января в Тюменской области произошел 81 пожар

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Тюменской области зарегистрирован 81 техногенный пожар, 2 человека спасено, сообщает региональное ГУ МЧС.

Только первые сутки наступившего года подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области ликвидировали 14 пожаров, спасли 1 человека, двое получили на пожарах травмы. Не прошли праздники без погибших при пожарах. Так, 3 января в частном одноэтажном жилом доме Тюмени на улице Пригородная погиб человек.

Последний выходной день, 8 января, для тюменских спасателей тоже был неспокойным. Сначала пришлось ликвидировать последствия происшествия в здании автосервиса на улице Буровиков, а после тушить пожар в ангаре по производству металлоконструкций на улице Чекистов.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 59 раз. Сорок шесть раз пожарные и спасатели региона выезжали на оказание помощи населению.