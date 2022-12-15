Суд арестовал подозреваемого в доставке смертельного суррогата в Тюмень

Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рафига Ганбарова, 1982 года рождения, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.238, ч.5 ст.171.1 УК РФ.

Как стало известно из представленных суду материалов, с августа по декабрь 2021 года Ганбаров в составе группы по предварительному сговору, перевозил на территорию Тюменской области немаркированный алкоголь, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В последующем он сбыл эту продукцию на территории Тюмени. В результате, с 1 по 8 января 2022 года, в Тюмени контрафактным спиртным отравились 10 человек.

Вину в инкриминируемом преступлении Рафиг не признаёт.

По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 26 января 2023 года.