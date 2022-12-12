66 тюменцев за неделю "подарили" мошенникам 23,6 млн рублей

15:42 12 декабря 2022
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С 5 по 11 декабря от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 66 жителя Тюменской области, сумма похищенного превышает 23,6 млн рублей, сообщает облпрокуратура. 

Мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в инвестиционную деятельность.

В этот раз больше всех пострадала тюменка, которая после звонка якобы сотрудника ВТБ перевела 6,3 млн рублей наличными через банкомат на неизвестные счета.

Теги: банки , мошенники , прокуратура
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