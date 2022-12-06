Число погибших при взрыве газа в многоэтажке Нижневартовска достигло 8 человек

Фото - https://86.mchs.gov.ru

Из-под завалов дома №6А на улице Мира в Нижневартовске извлекли ещё двух человек (всего за сегодня - семерых). На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии 8 человек, сообщает администрация города.

По информации МЧС России по ХМАО - Югре, сегодня из под завалов извлечено тело еще одного погибшего. За последний час это уже третий погибший, которого извлекли из под завалов.

Вечером 4 декабря в одной из квартир дома 6а на улице Мира в Нижневартовске произошли хлопок бытового газа, а после частичное обрушение конструкций. Сообщалось о 15 пострадавших, в том числе 6 погибших и 4 госпитализированных, двух из которых в тяжелом состоянии авиацией транспортировали в ожоговый центр Сургута.