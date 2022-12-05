Более 29 млн рублей перевели тюменцы мошенникам за минувшую неделю

С 28 ноября по 4 декабря от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 84 жителя Тюменской области, общая сумма похищенного превысила 29 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 5,1 млн рублей. Неизвестный, в ходе переписки в мессенджере, под предлогом инвестирования и получения прибыли от вкладов на интернет-сайте, осуществляющим нелегальную деятельность на рынке ценных бумаг, похитил 5,1 млн рублей у тюменца, которые он самостоятельно перечислил на неизвестные счета. О том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, не подозревал.