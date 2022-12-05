Глава МЧС России вылетел в Югру в связи с трагедией в Нижневартовске

Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск, сообщает пресс-служба ведомства.
Вечером 4 декабря в одной из квартир дома 6а на улице Мира в Нижневартовске произошли хлопок бытового газа, а после частичное обрушение конструкций. Сообщалось о 15 пострадавших, в том числе 6 погибших и 4 госпитализированных, двух из которых в тяжелом состоянии авиацией транспортировали в ожоговый центр Сургута.
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