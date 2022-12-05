Следователи назвали предварительную причину хлопка газа в одном из домов Нижневартовска

Следователи продолжают выяснять причины произошедшего в жилом доме хлопка. По предварительным данным, это могло произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов, сообщает администрация города.
Хлопок по адресу: улица Мира, 6-А произошел в одной из квартир около 18:30. СУСК завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Пункт временного размещения граждан развернут в школе №8, сейчас в нем 52 эвакуированных, при необходимости он сможет принять 250 человек. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь оказывают сотрудники администрации города.
Открыта горячая линия: 8 (3466) 242580.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru