Бригада врачей вылетела в Нижневартовск, где при обрушении дома пострадали жильцы

20:51 04 декабря 2022
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Бригада врачей, в составе которой главный внештатный анестезиолог Депздрава Югры Никитин Денис Юрьевич, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты, вылетели в Нижневартовск для усиления помощи коллегам, которые сейчас работают на месте происшествия.

Вместе с врачами по поручению губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой на место трагедии вылетел директор депздрава Югры Алексей Добровольский.

"На 20:00 четверо пострадавших доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Один в состоянии средней степени тяжести", - уточнил Добровольский в своем Telegram-канале.

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