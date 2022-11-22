Мошенники начали представляться полицейскими на спецзадании

Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, для убедительности они даже могут выслать в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий, но верить им категорически нельзя, напоминают в пресс-службе Отделения Банка России по Тюменской области.

Вначале лжеполицейский сообщает человеку, что по поручению Центрального банка расследует дело о массовой утечке банковских данных, в числе которых могут быть и сведения о гражданине, а потом предлагает сверить банковские сведения с базой украденных данных. Далее злоумышленник спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, просит данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборотной стороне.

При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор.

Банк России напоминает, что ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты (ее номер, трехзначный код с оборотной стороны, СМС-код). Эти сведения нужны мошенникам.

ни Банк России, ни представители правоохранительных органов не направляют фото удостоверений или какие-либо другие документы.

Информацию о популярных схемах мошенничества можно найти на сайте Банка России в разделе "Противодействие мошенническим практикам", а также на просветительском ресурсе Банка России "Финансовая культура".

По данным областной прокуратуры, за минувшую неделю 56 жителей Тюменской области потеряли 13,3 млн рублей. Самое большое списание произошло у жителя Тюмени - 1,8 млн рублей, его обокрали по традиционной схеме: потерпевший через мобильное приложение перевел деньги на неизвестные счета после звонка мошенника, представившегося сотрудником службы безопасности ВТБ.