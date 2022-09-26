Двенадцать автомобилей сгорело за неделю в Тюменской области

На территории Тюменской области участились случаи возгораний в автомобилях, только за прошедшую неделю зарегистрировано 12 пожаров в автотранспортных средствах, сообщает ГУ МЧС.

Причинами загораний стали короткое замыкание электропроводки бортовой сети, утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя, неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах, хранение в багажнике синтетических канистр с бензином.

Чтобы снизить до минимума вероятность пожара в автомобиле специалисты Главного управления МЧС России по Тюменской области рекомендуют:

- вовремя проходите техническое обслуживание;

- никогда не заправляйтесь при включенном двигателе, не перевозите бензин в пластмассовых канистрах (пластмасса накапливает статическое электричество, что может стать причиной возгорания бензина);

- если в вашем автомобиле часто перегорают лампочки или предохранители, не ждите, а немедленно отгоните машину в сервис на осмотр электрика, возможно, это последствия короткого замыкания, из-за которого может начаться пожар;

- следите за топливными шлангами вашего авто - любой провод под капотом должен быть тщательно изолирован.

- следите за исправностью газового оборудования, если оно установлено в вашем автомобиле - в случае появления запаха газа немедленно обращайтесь к специалисту;

- и, конечно, обязательно возите с собой огнетушитель или два, которые лучше всего хранить под передним сиденьем и в багажнике.

Если автомобиль загорелся, то:

- остановите автомобиль и выключите двигатель. Если это дистанционная система ключей, лучше убрать ключ более чем на пять метров от машины.

- высадите пассажиров;

- заберите из машины документы;

- вызовите помощь по телефону "112".

Если вы решили тушить возгорание в авто самостоятельно то:

- подготовьте огнетушитель. Чтобы не обжечь руки, возьмите тряпку;

- будьте осторожны, открывая капот: из-за притока кислорода возможен выброс пламени;

- в момент открывания капота отклоните голову в сторону;

- слегка приоткрыв капот, направьте струю огнетушителя в подкапотное пространство.

Нужно остерегаться дыма, который более опасен, чем миф о взрыве бензобака, к которому приучили многих водителей голливудские кинокартины. Так что, если вы не смогли потушить пожар в подкапотном пространстве, то, взяв вещи, отойдите от места пожара. Стоять близко к машине опасно не из-за взрыва бензобака, а из-за риска взрыва шин и подушек безопасности.