В Тюмени прорвало трубопровод на улице Мельникайте

Трубопровод метрового диаметра поврежден у дома по улице Мельникайте, 138а в Тюмени при проведении плановых работ по гидравлическим испытаниям магистральных сетей.

Во время выполняемой проверки на прочность и плотность приняты все меры предосторожности: согласно программе, в контрольных точках присутствовали наблюдающие – специально обученные сотрудники УСТЭК, которые не допустили к месту повреждения третьих лиц.

С 15 по 28 августа сотрудники УСТЭК проводят завершающий, седьмой, этап гидравлических испытаний тепловых сетей. На прочность и плотность будет проверено 164,2 км магистральных и распределительных теплострасс. Под временное отключение горячего водоснабжения попали 817 жилых домов. Полный перечень адресов размещен на сайте УСТЭК.