В Уватском районе ликвидировали лесной пожар

Фото деплеса ТО

Лесной пожар в Уватском районе ликвидирован ликвидирован на площади 4 га, возник он из-за грозы, сообщает деплеса.

"Лесной пожар был зафиксирован 12 июля при наземном патрулировании с помощью квадрокоптера. Очаг возгорания находился на другом берегу р. Иртыш. Для тушения пожара лесники переправлялись через реку на моторных лодках", - говорится в сообщении.

На тушении пожара было задействовано 22 человека и 4 единицы техники.