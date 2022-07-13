В Уватском районе ликвидировали лесной пожар

Лесной пожар в Уватском районе ликвидирован ликвидирован на площади 4 га, возник он из-за грозы, сообщает деплеса.
"Лесной пожар был зафиксирован 12 июля при наземном патрулировании с помощью квадрокоптера. Очаг возгорания находился на другом берегу р. Иртыш. Для тушения пожара лесники переправлялись через реку на моторных лодках", - говорится в сообщении.
На тушении пожара было задействовано 22 человека и 4 единицы техники.
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