В Уватском районе ликвидировали лесной пожар

11:09 13 июля 2022
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Фото деплеса ТО

Лесной пожар в Уватском районе ликвидирован ликвидирован на площади 4 га, возник он из-за грозы, сообщает деплеса.

"Лесной пожар был зафиксирован 12 июля при наземном патрулировании с помощью квадрокоптера. Очаг возгорания находился на другом берегу р. Иртыш. Для тушения пожара лесники переправлялись через реку на моторных лодках", - говорится в сообщении.

На тушении пожара было задействовано 22 человека и 4 единицы техники.

Теги: лесные пожары
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