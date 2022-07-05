Тюменец попытался обворовать интим-магазин и магазин техники

Полиция задержала в одном из ТЦ Тюмени местного 31-летнего жителя после того, как он пытался обворовать интим-магазин на ул. Харьковской и магазин бытовой техники на ул. Республики, при задержании выяснилось, что "спринтер" под наркотой и при нем еще 60 свертков "синтетики".

В дежурную часть полиции сначала обратилась продавец-консультант магазина интимных товаров, она сообщила. что мужчина попросил упаковать ему различные товары на 38 тысяч рублей, а когда все оказалось в пакете, схватил его и выбежал на улицу. увидев что его преследуют охранники, выбросил пакет и убежал.

Пока следственно-оперативная группа работала на месте преступления, в дежурную часть поступил звонок из магазина техники, в этот раз неизвестный попытался похитить ноутбук стоимостью 175 тысяч рублей, охрана вовремя ему помешала, но не задержала - он снова скрылся.

Сотрудники патрульно-постовой службы в одном из торговых центров города задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый житель областного центра 1991 года рождения. Свое поведение он полицейским объяснил действием наркотиков.

В ходе личного досмотра у него изъято 60 свёртков с синтетическими наркотиками общим весом 50 граммов.

В отношении подозреваемого следователем следственного отдела ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключён под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.