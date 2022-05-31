Уголовное дело об убийстве младенца завели в Тюменской области

16:32 31 мая 2022
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Прокуратура Тюменской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту обнаружения останков ребенка.

Останки предположительного новорожденного ребенка обнаружены в реке Тура в районе села Мальково Тюменского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), сообщили в облпрокуратуре.

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