Уголовное дело об убийстве младенца завели в Тюменской области

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту обнаружения останков ребенка.
Останки предположительного новорожденного ребенка обнаружены в реке Тура в районе села Мальково Тюменского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), сообщили в облпрокуратуре.
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