За выходные в Тюменской области произошел 141 пожар

Фото ГУ МЧС по ТО

141 пожар зафиксирован в Тюменской области за выходные, на нарушителей противопожарных требований составлено 29 протоколов, сообщает ГУ МЧМ по Тюменской области.

С 30 апреля по 3 мая года на территории Тюменской области произошло 50 техногенных пожаров, на которых погиб 1 человек, 3 человека получили травмы. Основными причинами пожаров явились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Также зарегистрирован 91 ландшафтный пожар. Органами дознания Главного управления МЧС России по Тюменской области за нарушение требований правил пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима к административной ответственности привлечено 29 граждан. Основными нарушениями явились неубранная сухая растительность на земельных участках и разведение открытого источника огня, что делать категорически запрещено постановлением регионального правительства.