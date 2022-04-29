Пассажирский поезд сбил насмерть велосипедиста на ст. Войновка

На перегоне Тюмень - Войновка Свердловской железной дороги пассажирским поездом № 107 сообщением Нижневартовск - Волгоград смертельно травмирован 52-летний местный житель. Он передвигался в междупутье на велосипеде, на предупреждающие сигналы не реагировал, в результате чего наезд предотвратить не удалось. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения. Центральный МСУТ СКР проводит доследственную проверку.