Пьяного водителя машины скорой помощи задержали в Тюменской области

Нетрезвого 67-летнего водителя "неотложки" задержали 20 марта сотрудники ГИБДД в Сладково. При общении с водителем чувствовался резкий запах алкоголя, при этом в путевом листе стояла отметка о прохождении утром медицинского осмотра, сообщает областная Госавтоинспекция.

"Водитель сказал, что накануне употреблял алкоголь с другом, Утром он пошел на работу, думая, что выездов не будет, но пришлось везти лаборанта из дома на работу. Показания алкотестера составили 0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составлен административный материал за пьяное вождение", - отмечают в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по действиям должностных лиц, на которых возложен контроль за выпуском на линию транспорта и прохождением медконтроля.

В выходные дни сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении 34 пьяных водителей.